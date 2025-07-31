Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин рассказал, что итальянцы отказали команде в проведении сборов в Антхольце. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению специалиста, причина такого решения политическая.

«Мы заранее связались с ними и сказали, что хотим приехать. Они нас сразу отправили в федерацию, которая прислала нам приглашение, но в конечном итоге приняли решение отказать», — заявил Истомин.

Тренер добавил, что планом Б были сборы в Армении, но возникли проблемы со ввозом в страну оружия.

«Поэтому в августе мы вместо Армении поедем на "Лауру" в Красную Поляну», — отметил Истомин.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.