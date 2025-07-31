Легендарный альпинист назвал причину гибели биатлонистки Дальмайер

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер имела большой опыт в альпинизме, ее гибель стала следствием неудачного стечения обстоятельств, заявил Райнхольд Месснер, первый человек в мире, покоривший все четырнадцать восьмитысячников.

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Дальмайер погибла на 32‑м году жизни. Во вторник стало известно, что экс‑биатлонистка попала под камнепад во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане. Несчастный случай произошел 28 июля на высоте около 5700 метров. Напарница Дальмайер немедленно вызвала экстренные службы. Поиски экс‑спортсменки продолжались два дня.

— Лаура была великолепной биатлонисткой и стала опытной альпинисткой, одной из лучших в мире, но от камнепада никуда не скрыться. Она не совершала ошибок. Она любила горы и досконально их знала. С конца июня она была в Пакистане с несколькими друзьями и уже поднялась на Большую Башню Транго (6286 метров). Пик Лайла (6096) был второй запланированной точкой маршрута. Сложность этой горы заключается не в высоте, а в том, что связано с ледолазанием. Оползень стал для нее роковым, — приводит слова Месснера Corriere della Sera.

Дальмайер завоевала две золотые и бронзовую медаль на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Она семикратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира сезона‑2016/17. Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2019 году.