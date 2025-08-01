Васильев высказался об отмене сбора российских биатлонистов в Италии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «Матч ТВ» объяснил чьим‑то умыслом отмену сбора российских биатлонистов в Италии.

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В четверг тренер сборной России Артем Истомин рассказал «Матч ТВ», что его группа не поедет на запланированный сбор в Антхольце из‑за отказа итальянской стороны.

— Не знаю, по какой причине это могло произойти. Странно. Даже нет никаких предположений. Очередная подлость чья‑нибудь, со стороны, например, Международного союза биатлонистов. Если вспомнить историю 2020 года, чемпионат мира в Антерсельве, когда кто‑то позвонил в полицию Италии и объявил, что у Александра Логинова допинг находится прямо в номере. Там чуть ли не в 4 или 5 утра приехала полиция. Прямо накануне гонки чемпионата мира. И перевернули его номер и все личные вещи. Насколько я знаю, ему и его личному тренеру Касперовичу до сих пор не отдали телефоны. Так никаких подтверждений не нашли, конечно, но, что называется, все сделали для того, чтобы испортить парню возможность участия в гонке на чемпионате мира. Видимо, это из той же оперы, наверняка очередная подлость такая, которая присуща этим людям. Думаю, что здесь, наверное, то же самое. Наверняка было какое‑нибудь письмо в полицию или еще куда‑то, и решили не пускать российских биатлонистов. Там сильно‑то не спрашивают, по какой причине. Пришло письмо, пришла информация — вот решили, наверное. Я так просто предполагаю. Я не знаю точно, но мне так кажется. Такая подлость, которая была на чемпионате мира, даже никто не извинился. Потому что ничего найдено не было — ни подтверждений, даже намеков никаких. Но Александр не смог участвовать в гонке на чемпионате мира, хотя он там уже был чемпионом мира и был в хорошей форме. Таким образом они конкурентов убирают. Они же по‑другому‑то не умеют. Подлость — это у них в крови. Они живут в этой подлости и применяют ее и к российским спортсменам, — сказал Васильев «Матч ТВ».

Олимпиада‑2026 пройдет в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2023 года.