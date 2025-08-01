Про легендарного биатлониста снимут фильм

Газета.Ru

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале рассказал, что про четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова снимут фильм.

Про легендарного биатлониста снимут фильм
© РИА Новости
«Уверен, что этого человека на фотографии узнали все без исключения ценители биатлона. Скоро уникальная биография биатлониста Тихонова найдет свое отражение на больших экранах. Готовится к производству художественный фильм», — написал Дегтярев.

Кроме четырех золотых олимпийских медалей (1968, 1972, 1976, 1980 — все в эстафетах) Тихонов в своей карьере завоевал серебряную награду Олимпиады в 1968 году на индивидуальной гонке. Также он — одиннадцатикратный чемпион мира, пятнадцатикратный чемпион СССР, чемпион спартакиады СССР, обладатель Кубка СССР 1978 года. С 2002 по 2009 год Тихонов был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов.

Рекорд Тихонова по количеству золотых олимпийских медалей в биатлоне оставался непобитым до 2002 года, а по золотым медалям чемпионатов мира — до 2009 года.