Сборная России по биатлону получила распоряжение готовиться к Олимпиаде

Тренер женской сборной России по биатлону Артем Истомин в интервью «Матч ТВ» заявил, что штабу национальной команды поручили готовить спортсменов к Олимпийским играм, которые пройдут в 2030 году.

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Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года. Зимняя Олимпиада‑2030 пройдет во Французских Альпах.

— В целом по составу у вас очень молодая группа. К чему вы готовитесь?

— У нас есть распоряжение: готовимся к Олимпиаде 2030 года. Как это будет выглядеть, пока неясно. Но, насколько я понимаю, мы должны заложить базу для подготовки к следующим Играм и просматривать резерв, с которым мы сможем готовиться к Олимпиаде–2030. Конечно, есть и опытные спортсменки, которые при благоприятных обстоятельствах могут отобраться и на ближайшие Олимпийские игры, если нас допустят, — сказал Истомин в интервью «Матч ТВ».

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.