Истомин рассказал, почему Серохвостов был отстранен от тренировок с его группой

Тренер женской сборной России по биатлону Артем Истомин в интервью «Матч ТВ» заявил, что принял решение отстранить Даниила Серохвостова от тренировок во время сбора в Раубичах исходя из состояния здоровья спортсмена.

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Сборы биатлонистов в Раубичах прошли с 11 по 30 июля.

— Серохвостов провел сбор с вашей группой в Раубичах. Как выстроена работа с ним?

— Он на самоподготовке. Мы с ним работаем, так как он перешел в команду ХМАО, и я частично работаю в этом регионе. С начала лета он тренируется по нашим планам.

— Как сейчас у Даниила со здоровьем?

— В конце сбора в Раубичах он был в предболезненном состоянии, и мы его отстранили от тренировок. Он пропустил 2–3 дня, после чего вернулся к работе, — сказал Истомин в интервью «Матч ТВ».