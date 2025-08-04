ЧР по лыжероллерам собрал звездный состав. Кто-то вообще про него слышал?

Возможно, не хватило Большунова. Но в целом летние старты лыжников с таким подходом, как сейчас, малоинтересны.

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Прошедший в Казани чемпионат России по лыжероллерам – 2025 стал, наверное, самым масштабным и представительным в истории. Победители и призёры Олимпийских игр, обладатели Кубка России в общем и спринтерском зачётах, заслуженные мастера спорта – приехали все. Ну, почти.

Наталья и Александр Терентьевы, Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Сергей Ардашев, Анастасия Фалеева, Иван Жилинский. Чтобы всё было совсем здорово в плане участников, не хватило разве что Александра Большунова и Сергея Устюгова.

Но многие ли слышали про этот турнир? Кажется, нет.

Трансляций не просто на федеральном канале, но и даже на профильных каналах главного телевизионного холдинга не было. С главным спортивным каналом страны всё объяснимо – разве могла лыжероллерная Казань конкурировать с Сингапуром, где с участием сборной России проходил водный чемпионат мира? Однако ведь есть ещё три канала и интернет, где можно было бы показать гонки.

Но нет. Вопрос, как обычно, в финансах. Трансляция была организована только в социальной сети «ВК» в группе Федерации лыжных гонок Татарстана. Ну, с таким подходом можно хоть Большунова пригласить, хоть Клебо – ничего не поменяется. В итоге получился местечковый с точки зрения внимания турнир, который глобального интереса не вызвал. Хотя Казань сделала максимум, чтобы получилось красиво и антуражно.

Что касается спортивных результатов, то ничего удивительного не было. Когда гонки проводились на рельефе и с участием спортсменов сборной России, они и были сильнее.

Обладатель Кубка России – 2024/2025 Савелий Коростелёв уверенно забрал и коньковую разделку, и классическое преследование. Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева с гигантским превосходством забрала те же самые гонки. Не то что рядом – даже в какой-то зоне видимости никого не оказалось, это не трамвайная остановка, а целый железнодорожный перегон.

Отлично проявили себя спринтеры Анастасия Фалеева и Александр Терентьев. Фалеева взяла три медали в дистанционных гонках, в том числе и в масс-старте, в котором обычно феерят профильные мастера лыжероллеров. Терентьев же был четвёртым в коньковой разделке и вторым – в классическом пасьюте, обыграв соперников на финише.

В суперспринте победили те, кто и на мировом уровне мог бы бороться за победу – Иван Жилинский и Виктория Лукашова. При этом Жилинский на квалификации получил травму, после финиша врезавшись в ограждение, и забеги на выбывание провёл на обезболевающих уколах. И нельзя не отметить Андрея Краснова, который принёс команде Санкт-Петербурга победу в эстафете и выиграл масс-старт.

Лыжероллерный сезон завершится в Рыбинске в начале сентября, где пройдёт финал Кубка России – 2025. А потом – ждём поздней осени и снега.