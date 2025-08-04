Лыжник Сергей Шаров объявил о переходе в легкую атлетику

Sports.ru

Лыжник Сергей Шаров объявил о переходе в легкую атлетику.

Лыжник Шаров объявил о переходе в легкую атлетику
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«Еще одна, пожалуй, из важнейших новостей для вас. Подумав и осмыслив все, что делается, и поддерживая свое невероятное желание реализоваться в новом виде спорта, официально заявляю о своем переходе в легкую атлетику. Безумно люблю лыжные гонки, но впереди новые высоты. Спасибо всем, кто вложил в меня невероятное количество времени, терпения, сил и труда. Всем очень благодарен. Увидимся на старте», – написал 21-летний Шаров.

3 августа Шаров выиграл полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге с результатом 1.05,01.

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