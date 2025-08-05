Ишмуратова отреагировала на смерть комментатора Гришина

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе Светлана Ишмуратова сказала «Матч ТВ», что у комментатора Александра Гришина был свой неповторимый стиль ведения репортажей и что он был преданным болельщиком армейцев.

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Ранее стало известно о гибели спортивного комментатора Александра Гришина в возрасте 47 лет. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту смерти мужчины, который переходил железную дорогу не в положенном месте на подмосковной станции Битца.

— Очень жаль, нет слов, Александр ушел в расцвете лет в результате несчастного случая. Говорят, незаменимых нет — и где‑то я согласна с этим выражением — но только на душе становится так тоскливо! Остаётся память… Пусть земля ему будет пухом, а память о нем живет в наших сердцах. Гришин всем нам запомнился своими замечательными репортажами. У него был свой неповторимый стиль. Всегда было очень приятно слушать его. И ещё он был преданным болельщиком ЦСКА, — сказала Ишмуратова «Матч ТВ».

Гришин с 2015 по 2018 год работал на «Матч ТВ».