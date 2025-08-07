«Наши скандинавские партнеры придут извиняться, что их бес попутал, а теперь мудрый Трамп помог прозреть?» Степанова о словах Губерниева про участие россиян в Олимпиаде
Степанова отреагировала на слова Губерниева о возможной встрече Путина и Трампа.
«Международное будущее нашего спорта зависит от real politic! Такими темпами мы и на Олимпиаду-2026 дружно поедем», – написал комментатор Дмитрий Губерниев.
«Дима, «дружно» – это как? Всей командой, со специалистами и на равных условиях с соперниками? Или «дружно» означает, что все наши скандинавские и прочие бывшие партнеры придут извиняться, что их бес попутал, а теперь мудрый Трамп помог прозреть? Так, пожалуй, можно – но как-то очень сомнительно пока, как считаешь?» – ответила олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова.
Трансфер Коко в «Спартак» сорвался. Москвичи предлагали 16 млн евро за защитника, «Торино» хотел 20 млн (Орацио Аккомандо)
Генменеджер «Ак Барса» о Бердине: «Вратарь с большим опытом, хороший партнер по команде. Интерес к Ахтямову сохраняем, будем следить за его ситуацией. По Мифтахову аналогичная ситуация»
«Наполи» за 18 млн евро и бонусы согласовал трансфер Гутьерреса из «Жироны». Сделку оформят, когда «Реал» подтвердит отказ от опции выкупа
