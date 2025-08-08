Экс-биатлонист Йоханнес Бо забил гол в дебютном матче за футбольный «Вингер».

7 августа «Вингер», выступающий в шестом дивизионе Норвегии, сыграл вничью с командой «Кьельмира» (2:2).

По ходу встречи 32-летний Йоханнес вышел на замену и отличился голом на 70-й минуте. Его клуб ушел от поражения со счета 0:2.

Йоханнес – пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира по биатлону. После завершения карьеры в своем виде спорта он подписал контракт с командой «Вингер».