Олимпийский чемпион высказался о возвращении в Россию уехавших спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возвращении в Россию уехавших спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

По его мнению, все будет зависеть от того, как человек уходил.

«Если без скандалов, без оскорблений в адрес страны, тогда шансы есть. Но если человек, переходя в другую страну, унижал Россию, пытался добиться преференций за счет оскорблений — никакой возможности возврата не будет!» — отметил он, подчеркнув, что шанс надо давать достойным.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал условие возвращения уехавших из России спортсменов.

«Пусть извинятся и вернутся с добрыми намерениями. А тем, кто уехал с негативом, не надо возвращаться», — заявил он.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.