Биатлонистка Каплина думала о завершении карьеры

Российская биатлонистка Елизавета Каплина в интервью «Матч ТВ» заявила, что по ходу предыдущего сезона у нее были мысли об окончании карьеры.

29‑летняя Каплина спустя год подготовки в команде Башкортостана, который она представляет, отобралась в состав сборной России и вернулась в группу к Артему Истомину и Виталию Норицыну. Каплина работала под руководством этих тренеров с сезона‑2022/23. В сезоне‑2021/22 она стала победительницей общего зачета Кубка России.

— В первое время после отстранения от международных стартов некоторые спортсмены говорили, что без них карьеру можно завершать. У тебя были такие мысли?

— Где‑то в середине прошлого сезона я думала, что, наверное, уже все. Сейчас в голове мысль, что надо отработать этот сезон. И мне кажется, у каждого спортсмена‑сезонника в нашей ситуации в голове примерно одно и то же: «Отпашем этот сезон, а дальше посмотрим».

Так у меня уже четыре года подряд: сезон пройдет, а дальше — посмотрим. Нет ощущения «всё, это точно последний» или «ещё два — и завяжу».

Сейчас завершается олимпийский цикл, и обычно много спортсменов после этого завершают карьеры. Наверное, мой возраст — это уже либо последний олимпийский (цикл), либо еще один, и всё, — сказала Каплина «Матч ТВ».