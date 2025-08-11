Тренер сборной по биатлону объяснил, почему команда проводит сбор в Логойске

Сборная России по биатлону решила организовать полноценные сборы в белорусском Логойске из‑за удачно расположенного стрельбища, сложного рельефа трассы и возможности проводить интенсивную работу после сбора на высоте, рассказал «Матч ТВ» тренер команды Андрей Падин.

Биатлонисты группы Юрия Каминского находятся на сборе в Логойске с 31 июля по 17 августа. В составе основной мужской сборной России по биатлону к сезону готовятся: Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Леонид Кульгускин и Виктория Сливко.

— Кажется, раньше сборная России не проводила полноценные сборы в Логойске. Почему выбрали именно это место?

— К этому месту давно приглядывались. Оно действительно очень хорошее. В прежние времена здесь готовились сборные Украины и Белоруссии, много спортсменов.

После отстранения от международных стартов практически все четыре сборные группы России летом проводят сборы в Раубичах. Иногда, проводя там сбор, выезжали на тренировки именно в это местечко. Здесь удачно расположено стрельбище, рельеф трассы более сложный, чем в Раубичах. Сложность заключается в выходе на огневой рубеж: он такой, что спортсмен затрачивает значительные усилия из‑за продолжительного подъема. И это очень эффективно.

Вот Юрий Михайлович (Каминский) и решил, чтобы сэкономить время передвижений из Раубичей сюда, сразу организовать сбор здесь и провести его на сложном рельефе. Тем более сейчас благоприятный период — август, четвертый месяц подготовки, работа идёт в более интенсивном ключе. Плюс — предыдущий сбор был на высоте, и на фоне этого состояния хорошая интенсивная работа поспособствует значительному прогрессу спортсменов.

Когда я ещё работал со сборной Белоруссии, мы здесь перед Олимпиадой в Пекине тоже проводили сбор в августе. Так что место очень хорошее, — сказал Падин «Матч ТВ».