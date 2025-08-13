Сборные Франции и Германии по биатлону проводят совместный сбор

Французские и немецкие биатлонисты проводят совместный сбор в Бессане.

На сборе присутствуют мужская и женская сборные Франции (основной и резервный составы) и женская сборная Германии, кроме Франциски Пройс, которая предпочла тренироваться в Ленцерхайде. Сбор проходит с 12 по 24 августа.

19 августа в Бессане пройдет мероприятие для болельщиков. В планах – мастер-классы, открытые тренировки по стрельбе, катанию на лыжероллерах и роликах, лазерному биатлону. Также состоятся масс-старты и стрелковые соревнования биатлонистов, а в конце пройдет фан-встреча со спортсменами.