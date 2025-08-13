Ведущая «Матч ТВ» сенсационно обыграла олимпийских чемпионов

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова рассказала в интервью «Газете.Ru», как смогла превзойти олимпийских чемпионов и чемпионов мира по биатлону на «Гонке звезд» в Лужниках.

© Соцсети

Петрикова, которая в юношестве занималась биатлоном и получила звание кандидата в мастера спорта, стала единственной участницей гонки, которая закрыла 20 мишеней из 20. Это помогло ее паре с Иваном Черезовым занять первое место.

«До сих пор вспоминаю эту победу с трепетом, — призналась Петрикова. — Мне кажется, это самая главная спортивная победа в моей жизни. И кто бы мог подумать, что она случится через 20 лет после завершения спортивной карьеры! Комментировал мэтр Губерниев, вокруг олимпийские чемпионы, ты находишься в Лужниках, трансляция идет на всю страну на главном спортивном канале, и ты единственная, кто закрывает все мишени. Это слаще сладкого взять трофей в такой гонке. Я была счастлива!»

Помимо биатлона, Петрикова также является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам.