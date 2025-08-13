Большунову предсказали громкое возвращение

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова предположила в интервью «Газете.Ru», что трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов сможет триумфально вернуться на международную арену, когда российских лыжников допустят до соревнований.

«Саша Большунов — мощный спортсмен. Судить, сможет ли он «вынести» всех на международном уровне, я не решусь: уж очень долго наши лыжники там не выступали. Но, зная прыткий характер Большунова, он сможет», — заявила Петрикова.

Ведущая «Матч ТВ» является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону. В 2023 году Петрикова в паре с трехкратным чемпионом мира Иваном Черезовым выиграла биатлонную «Гонку звезд» в Лужниках, показав лучшую стрельбу среди всех участников: она закрыла 20 мишеней из 20-ти.

Российских лыжников отстранили от международных соревнований в 2022 году на фоне спецоперации России на Украине.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) до сих пор не объявила официального решения по поводу того, смогут ли россияне принять участие в Олимпийских играх — 2026.