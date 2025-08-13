Ведущая «Матч ТВ» оценила желание Губерниева возглавить ФЛГР

Ведущая «Матч ТВ» Петрикова о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Дмитрий справится, он и президентом мог бы стать»
Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова считает, что Губерниев мог бы возглавить ФЛГР.
– Дмитрий Губерниев заявлял, что хочет стать главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) вместо Елены Вяльбе. Как оцените его потенциал как руководителя?
– У Губерниева и Вяльбе давнее соперничество, правда, пока только словесное. Заявление Димы, на мой взгляд, не случайно, но это скорее игра «кто кого».
Что касается полномочий, думаю, Губерниев справится, он и президентом мог бы стать. Единственное, пока не понятно, как он все успевать будет, ведь и так работа 24/7. Таких, как он, больше нет, – сказала Петрикова.
