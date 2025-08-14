Двукратный олимпийский чемпион высказался против отстранения Израиля
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался против отстранения израильских спортсменов от международных соревнований.
Его слова в четверг, 14 августа, приводит «ВсеПроСпорт».
«Я против того, чтобы любых спортсменов отстраняли от соревнований по политическим мотивам. Спорт должен объединять и умиротворять самые сложные ситуации. Ни в коем случае не надо применять санкции к израильским спортсменам», — заявил Васильев.
По его мнению, израильские спортсмены ни в чем не виноваты. Васильев подчеркнул, что воздействовать нужно на руководство страны, а не на рядовых граждан, к которым он отнес и спортсменов.
Ранее 14 августа специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом отстранить сборную Израиля от турниров в связи с гибелью бывшего футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль‑Обейда в секторе Газа.
«Пора отстранить его убийц от турниров, УЕФА. Давайте освободим спорт от апартеида и геноцида», — написала Альбанезе.
