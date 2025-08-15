Артем Истомин шокирован стрелковой подготовкой иностранных биатлонистов.

Об этом тренер сборной России высказался по итогам лыжероллерного фестиваля Blink, который проходил в Норвегии с 6 по 9 августа.

– Как вам видно изнутри – насколько спортсменки вашей группы видят прежде всего конкуренток в девушках группы Шашилова и наоборот?

– Ну, если это так, то это, конечно, не очень хорошо. Потому что я бы хотел, чтобы они смотрели на те ориентиры, которые сейчас показывают на Кубке мира.

Недавно прошел фестиваль в Норвегии – Blink. Я посмотрел все гонки и дуэльные стрельбы... И, ну честно говоря, меня прям немножко шокируют скорости, с которыми там работают люди. Когда стреляют рубежи с подбежкой, пусть даже стоя, девушки за 12 секунд ноль [промахов]. Либо мужчины, там Ульдал рекорд поставил – за 10 секунд ноль. Это сильно.

Поэтому эти ориентиры они должны, наверное, выдерживать для себя. А что касается функциональной готовности, то выше головы ты не прыгнешь. Нужно идти просто поступательно. Если нужно больше времени – ну, значит, придется больше времени этим заниматься. Но прыгать выше головы здесь, наверное, нет никакого смысла, – сказал Истомин.