Крянин высказался об экипировке российских лыжников

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин рассказал, как обстоят дела с экипировкой в период санкций.

«Связи с Европой нарушаются, зато есть другие, которые могут обеспечить нас всем необходимым. Можете не сомневаться, наши спортсмены не страдают», - цитирует Крянина «ВсеПроСпорт»

Ранее появилась информация, что автомобильный концерн Volvo разорвал партнерские отношения с фирмой, благодаря которой сборной России по лыжным гонкам удалось приобрести тягач для вакс-грузовика.

В соцсетях Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в конце мая появился пост о покупке нового вакс-грузовика. После этого со стороны компании Volvo было начато расследование, о том, как ее грузовик попал в Россию – после введения санкций согласно договору с клиентами перепродажа автомобилей в Беларусь и Россию запрещена.

Российские и белорусские лыжники, прыгуны с трамплина, сноубордисты, двоеборцы и горнолыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.