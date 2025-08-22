Чемпионка мира в прыжках с трамплина завершила карьеру в 23 года

Австрийская прыгунья с трамплина, чемпионка мира-2021 в командном турнире Марита Крамер завершила карьеру в возрасте 23 лет.

Об этом она сообщила в соцсети.

«Самое тяжелое – что у меня всегда была большая мечта выиграть олимпийскую медаль. И это каждый день вдохновляло меня. Честно говоря, когда я пропустила Олимпиаду-2022 [в Пекине], это ударило по мне сильнее, чем я ожидала. Но я всегда говорила себе, что должна продолжать: еще четыре года, еще один шанс, просто закончи начатое. И я продолжала, ведь думала, что хочу дойти до конца. Думала, что этого хотят и другие. Но в каком-то смысле я не жила этим по-настоящему. Радость ушла, а без нее даже самая прекрасные истории меркнут. Я внезапно ощутила пустоту. Я считала, что вдохновляю людей, продолжая бороться и не сдаваясь. Но на самом деле я не была честна сама с собой. Как я могу вдохновлять других, если живу мечтой, которой больше нет? Я всегда гордилась тем, что никогда не сдаюсь. Именно поэтому решение далось чертовски сложно. Не такой конец истории я себе представляла, но чего стоит медаль без радости? И хотя это ранит, я собой горжусь. Горжусь, что наконец-то нашла смелость принять решение, прислушаться к телу и сердцу. Наконец-то нашла в себе смелость отпустить. Всем, кто был частью всего этого, кто поддерживал меня, верил и болел, кто прошел этот путь вместе со мной, – спасибо вам от всего сердца», – написала Крамер.

В сезоне-2021/2022 Крамер лидировала в общем зачете Кубка мира, но незадолго до Олимпиады сдала положительный тест на коронавирус и пропустила соревнования.