В Норвегии выступили за возвращение российских спортсменов

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт заявил, что Норвегия была бы рада возвращению российских спортсменов, передает «ВсеПроСпорт».

«Норвегия была бы рада, если бы российские лыжники и биатлонисты бросили вызов нашим спортсменам в борьбе за олимпийскую славу. Но это должно быть на основе какого-то мирного соглашения», — сказал Салтведт.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.