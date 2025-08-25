Лыжница Матвеева об отстранении России: «Многие ждут нас. Норвежцы не могут хорошо высказываться, потому что зависимы от спонсоров»

Sports.ru

Лыжница Наталья Матвеева объяснила критику россиян со стороны норвежцев.

Лыжница Матвеева объяснила критику россиян со стороны норвежцев
© Sports.ru

– Когда вы вернулись после двухлетней дисквалификации, говорили, что ощущали взгляды в спину. Не будет ли подобного в случае нашего возвращения сейчас?

– Думаю, нет. Все равно мы общаемся с иностранцами, даже если взять того же Маркуса (Крамера). Итальянцы хорошо о нас отзываются. Многие спортсмены ждут нас.

Да, кто-то может сказать сейчас против, как, например, норвежцы. Но они не могут хорошо высказываться, потому что зависимы от своих спонсоров. Там решают, что говорить, – отметила серебряный призер ЧМ-2017.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости