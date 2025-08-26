Елена Вяльбе поблагодарила Volvo за тягач для сборной России.

В мае Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сообщила о покупке нового вакс-грузовика. Позже в Volvo решили провести расследование и прекратили сотрудничество с фирмой, которая продала машину.