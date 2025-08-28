Губерниев отреагировал на решение IBU о недопуске нейтральных спортсменов

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что Международный союз биатлонистов (IBU) не допустит россиян на международные соревнования, пока ситуация в мире не изменится.

© Матч ТВ

В четверг IBU опубликовал обновленные данные по распределению квот среди сборных для участия в Олимпийских играх 2026 года. Уже распределено 186 из 210 олимпийских квот в биатлоне, оставшиеся квоты будут разыграны по итогам соревнований на Кубке мира. Отдельно отмечается, что в правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.

— Что вы удивляетесь? Удивляться было нужно, если бы они нас допустили. IBU нас никуда не пустит, пока ситуация в мире остается прежней. Надо это понимать. Вы на что надеялись? Кто куда собирался ехать? Поедем на всероссийские соревнования в Сочи в феврале, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных стартах с 2022 года из‑за ситуации на Украине. При этом ряд международных федераций по другим видам спорта осуществляет допуск россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.