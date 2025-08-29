IBU не предоставит wild card российским биатлонистам для Олимпиады-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) не сможет предоставить россиянам wild card для Олимпийских игр-2026.

Ранее IBU опубликовал информацию о квотах для квалификации на ОИ. В правилах не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.

«Wild card – это квота, которую спортсмены получают индивидуально, набирая квалификационные очки IBU на соревнованиях IBU. Это термин, обозначающий квоту, предоставляемую НОК (Национальным олимпийским комитетом) на основе индивидуальных квалификационных очков спортсмена. Это не подарочная карта, которая позволяет спортсмену стартовать на соревновании. Ее необходимо заработать на соревнованиях IBU, таких как Кубок мира IBU и Кубок IBU. В правилах мероприятий и соревнований IBU нет положения о нейтральных спортсменах, проще говоря: в биатлоне нет нейтральных спортсменов. Таким образом, у вас нет возможности получить олимпийскую квоту, если вы не участвуете в соревнованиях IBU», – сообщили в пресс-службе организации.

Российские биатлонисты отстранены от соревнований IBU с 2022 года. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии.