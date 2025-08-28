Глава IBU объяснил, как российские биатлонисты могут попасть на Олимпиаду-2026

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин объяснил, при каких обстоятельствах нейтральные спортсмены из России смогут принять участие в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

— Российских биатлонистов точно не будет на Олимпиаде-2026?

— Таковы сегодняшние правила. Для России возвращение возможно только при условии выполнения критериев для снятия отстранения, установленных конгрессом IBU. После этого до двух спортсменов от каждой страны могут получить wild card на результат Кубка мира до середины января (январский этап Кубка мира в Рупольдинге), — приводит слова Далина Odds.ru.

Сегодня, 28 августа, пресс-служба IBU сообщила, что участие нейтральных атлетов в квалификации к Олимпийским играм-2026 исключено.

Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.