Тренер сборной России по биатлону прокомментировал недопуск на Олимпиаду

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался по поводу решения Международного союза биатлонистов (IBU) запретить нейтральным спортсменам принимать участие в отборе на Олимпиаду, заявив, что россияне все равно поедут на Игры, передает «ВсеПроСпорт».

«Не думаю, что все ждут именно исполкома МОК в сентябре. Все решается гораздо выше, на политическом уровне. Наше правительство все это утрясет в итоге, и допуск будет. Наше дело правое», — сказал Шашилов.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026. схему и на ОИ-2026.