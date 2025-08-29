Выяснилось, как могут наказать лыжника, напавшего на тренера

Министр спорта Воронежской области Павел Чибисов рассказал «Матч ТВ», что может быть поднят вопрос об отчислении несовершеннолетнего спортсмена, напавшего на председателя правления Федерации лыжных гонок региона и тренера Алексея Мананкова.

24 августа в Telegram‑канале «Mash на спорте» появилась информация, что Мананков напал на одного из лыжников в кофейне в Санкт‑Петербурге. Чибисов рассказал «Матч ТВ», что накануне инцидента один из спортсменов, имя которого не называется, пробрался в номер Мананкова, испортил мебель и личные вещи специалиста. После случившегося тренер провел собрание с атлетами и пообещал рассказать об инциденте их родителям. Позже Манаков столкнулся с группой детей в кафе, где и произошла ситуация, вызвавшая резонанс в СМИ.

— Будет ли спортсмен, напавший на тренера в кафе, отчислен из школы?

— Такой вопрос, скорее всего, будет поднят, и коснется каждого из спортсменов, кто причастен к унижению тренера. Сейчас же необходимо разобраться во всех деталях произошедшего, которым нужно дать правовую оценку. Порча имущества, проникновение, хулиганство. Пусть разбирается следствие, — сказал Чибисов «Матч ТВ».

Мананков после инцидента с юным спортсменом заявил «Матч ТВ», что не будет давать комментарии на эту тему.