МОК отреагировал на решение IBU не допускать российских биатлонистов на ОИ

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) ответили на вопрос о решении Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении нейтральных спортсменов.

© Спорт день за днем

Вчера на официальном сайте организации появилось сообщение, в котором было сказано, что участие нейтральных спортсменов в правилах соревнований IBU не предусмотрено.

«Мы рекомендуем вам обратиться в IBU, потому что каждая международная федерация является единственным органом, уполномоченным проводить свои международные соревнования — за исключением Олимпийских игр», — цитирует МОК «ВсеПроСпорт»

Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Новый президент международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в июне 2025 сообщила, что организация рассмотрит вопрос участия российских атлетов на Олимпийских играх на следующих исполкомах, которые пройдут осенью.

Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022-го года.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственными медалистами стали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер - на их счету серебряные медали в парном разряде.