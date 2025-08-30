Олимпийский чемпион рассказал о русофобах в Международном союзе биатлонистов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал о русофобах в Международном союзе биатлонистов (IBU). Его слова приводит РИА Новости.

Васильев посчитал, что это последнее отстранение российских биатлонистов.

«В новом олимпийском четырехлетнем цикле все вернется на круги своя. Надеюсь, что вот всех этих русофобов постепенно будут убирать из числа руководителей IBU. Но для этого должно пройти определенное время», — заявил он.

Кроме того, Васильев оценил отказ IBU выдать российским биатлонистам нейтральный статус для участия в Олимпиаде-2026.

«Мы, конечно, надеялись, что возобладает разум и будет принято какое-то чудесное решение, но чуда не произошло. Это ожидаемое и предсказуемое решение», — подытожил он.

28 августа IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года. Отечественным спортсменам отказались предоставить нейтральный статус, объяснив это действующими правилами организации.

Россияне и белорусы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. В IBU заявляли, что решение будет действовать до дальнейшего уведомления.