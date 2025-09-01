Братья Бе оценили возможность возобновления карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бе не исключил, что он и его брат Тарьей Бе возобновят карьеру ради участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии.

© Матч ТВ

В воскресенье Йоханнес Бе стал победителем «Гонки легенд» в Дрездене, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Братья Бе завершили профессиональную карьеру по окончании сезона‑2024/25.

— Возможно, мы вернемся, чтобы принять участие в Олимпиаде, — приводит слова Йоханнеса Бе Ski‑Nordique.

Йоханнес Бе — пятикратный олимпийский чемпион, 23‑кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира. В активе Тарьея Бе три золота Олимпийских игр, 12 побед на мировых первенствах и большой Хрустальный глобус.