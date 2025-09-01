Губерниев с иронией оценил возможное возвращение братьев-биатлонистов Бё

Российский комментатор Дмитрий Губерниев с иронией прокомментировал заявление норвежского биатлониста Йоханнеса Бё о его возможном возвращении в большой спорт.

Об этом в понедельник, 1 сентября, пишет портал Sport24.

— Никогда такого не было — и вот опять. Что происходит? Они так тосковали по семье за год до Олимпиады, ушли из спорта. Что случилось? — сказал Губерниев.

Комментатор поинтересовался, почему семейный вопрос внезапно стал менее важным, и с иронией предположил, что Йоханнес и его брат Тарьей Бё завели любовниц на стороне. Дмитрий Губерниев также хотел бы узнать, что на самом деле происходит в семьях норвежских спортсменов, говорится в публикации.

Йоханнес Бё является пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону. Буквально минувшей зимой он заявил о завершении своей карьеры, но в преддверии очередной Олимпиады внезапно поменял решение. В январе норвежец говорил, что он намеревался продолжать соревнования еще год, но, для того чтобы попасть на Олимпиаду, ему потребуется приложить огромное количество сил.