Российские и белорусские биатлонисты надеются, что их допустят до ОИ

Чемпионка Европы по биатлону 2016 года россиянка Виктория Сливко и олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете белоруска Динара Смольская надеются, что их допустят до участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом они рассказали журналистам перед открытием первого этапа Кубка Содружества по роллер-биатлону в Сочи.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартует в конце ноября. Олимпийские игры в Италии пройдут в феврале 2026 года.

"Что касается вопроса, буду ли я следить за Олимпийскими играми, то я надеюсь, что в это время буду в Италии. У меня есть надежда, что мы будем принимать участие в Олимпийских играх. Нет такого, что либо Олимпиада, либо завершаю карьеру. Если не попадем на Олимпийские игры, конечно, будем [за ними] следить. Я люблю биатлон в любых проявлениях", - сказала Смольская.

Сливко поддержала коллегу из Белоруссии и отметила, что надеется поучаствовать в Олимпиаде и будет следить за соревнованиями, если не получит допуск.

"Тяжелая ситуация, и я думаю, что каждый спортсмен по-своему это переживает. Молодым, наверное, спокойнее, потому что у них карьера еще впереди и все только начинается. У нас же, тех, кто взрослее, есть расстройство. Понимаешь, что ты пробегал всю свою карьеру и там (на Олимпиаде - прим. ТАСС) не побывал по некоторым причинам - где-то справедливым, где-то нет. Я считаю, что моя карьера сложилась хорошо, я довольна ей в любом случае, при любых раскладах - поеду ли я на Олимпиаду или нет. Я буду довольна собой и считаю, что сделала все возможное", - добавила спортсменка.

Первый этап Кубка Содружества по роллер-биатлону состоится на лыжно-биатлонном комплексе "Лаура" курорта "Газпром Поляна" в Сочи 4-7 сентября. В состязаниях примут участие сборные команды России и Белоруссии.