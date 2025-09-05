Бажин выиграл спринт на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Кирилл Бажин одержал победу в спринтерской гонке на первом этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества по летнему биатлону в Сочи.

Бажин преодолел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,3 секунды и избежал промахов на двух огневых рубежах. Вторым стал Никита Поршнев (отставание — 8,8 секунды; 0 промахов), тройку призеров замкнул белорус Антон Смольский (+17,4; 2).

В субботу состоятся мужская и женская одиночные эстафеты.

