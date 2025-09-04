Губерниев в очередной раз поддел Вяльбе

Дмитрий Губерниев заявил, что Вяльбе не возглавит объединенную федерацию лыж.

© РИА Новости

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что после Олимпиады-2026 будут объединены несколько зимних федераций страны. В каких видах спорта – не уточнялось.

– Зимние федерации, например, лыжная, будет объединена: все виды спорта, которые входят в FIS. Эту тенденцию не отменить. И понятно, что эту объединенную федерацию, конечно, не возглавит Елена Валерьевна (Вяльбе). Это было бы странно. Летние же объединяют. Тенденции понятны. Поэтому лишь бы прок был.

– Будет ли от этого польза?

– Нам бы вернуться, вот тогда будет польза. А так, наверное, будет польза. Всякие перемены к лучшему, – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Вяльбе с 2010 года возглавляет Федерацию лыжных гонок России.