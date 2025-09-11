Биатлонистка Сливко высказалась о победе в гонке на чемпионате России

Биатлонистка Виктория Сливко в эфире «Матч ТВ» заявила, что до последнего не верила в победу в индивидуальной гонке на роллерах на чемпионате России по летнему биатлону.

В четверг Сливко одержала победу в гонке на роллерах, преодолев дистанцию в 15 километров за 43 минуты 22,5 секунды. Второй финишировала Наталия Шевченко (+0,8 секунды), тройку лидеров замкнула Анастасия Гришина (+50,2 секунды).

— Плачу от счастья. На самом деле, когда выходила из последнего подъема и мне сказали, что отставание 4 секунды, я уже в себя не верила. Понимала, что Наташа очень сильно финиш отрабатывает. Но я терпела до последнего, хотя сил уже не оставалась. Довольна даже ходом. Когда начинала гонку, мне говорили, что иду с лидерами. Это придавало сил и уверенности. После того как отселяла три «ноля», пришла на стойку и понимала, что ошибаться нельзя — у меня есть шанс победить. Отложила последний выстрел и очень рада, что попала. Если бы не попала, то Андрей Викторович (Падин) бы меня наказал. Лето у меня пока очень сложно складывается. После этого старта я счастлива и рада до слез. Мне кажется, это моя самая эмоциональная гонка. Я всё возможное выиграла, но эта победа довела до слез, — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

