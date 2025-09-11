Латыпов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем индивидуальной гонки на лыжероллерах на Альфа‑Банк чемпионате России по биатлону в Чайковском.

Латыпов преодолел дистанцию в 20 километров за 52 минуты 54,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второй результат показал Денис Иродов (+44,1; 1 промах), тройку лидеров замкнул Карим Халили (+52,4; 3).

В субботу, 13 сентября, на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском пройдут мужская и женские спринтерские гонки.

