Норвежская лыжница рассказала о провале в эстафете на ЧМ

25-летнияя норвежская лыжница Кристин Фоснес вспомнила, какие эмоции испытала после своего неудачного выступления на заключительном этапе женской эстафеты на домашнем чемпионате мира в Тронхейме.

В той гонке Фоснес на последнем этапе упустила преимущество в 37,2 секунды над идущей второй шведкой Йонной Сундлинг. В итоге Норвегия (Хейди Венг, Астрид Эйре Слинн, Терезе Йохауг, Кристин Фоснес) заняла второе место, а Швеция (Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг) завоевала золото.