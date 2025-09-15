Тело биатлонистки Дальмайер могут эвакуировать с гор Пакистана

Тело погибшей двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, вероятно, будет эвакуировано с гор Пакистана, сообщает Bild со ссылкой на местного гида Калима Шани.

Спасательная группа уже в пути, сообщил горный гид. Первоначально сообщалось, что тело спортсменки не будет найдено.

Дальмайер погибла на 32‑м году жизни. Экс‑биатлонистка попала под камнепад во время восхождения в горах Каракорум в Пакистане. Несчастный случай произошел 28 июля на высоте около 5700 метров. Спустя несколько дней тело спортсменки было обнаружено с вертолета, но забрать тело было невозможно из‑за сложных и рискованных условий.

Немка ранее письменно выразила свою волю, что в экстренной ситуации никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения, и пожелала, чтобы ее тело оставалось в горах.

Лаура Дальмайер завоевала две золотые и бронзовую медаль на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Она семикратная чемпионка мира и обладательница Кубка мира сезона‑2016/17. Биатлонистка завершила спортивную карьеру в 2019 году.