В сборной Швеции по лыжным гонкам произошла вспышка коронавируса на сборе в Италии
На тренировочном сборе национальной команды Швеции по лыжным гонкам произошла вспышка коронавируса.
Из‑за заболеваний тренировочный лагерь в Италии были вынуждены покинуть Йоанна Сундлинг, Эмма Рибом, Моа Лундгрен, Марта Розенберг, Эвелина Круселль и Элин Хенрикссон.
— Мы не можем изолироваться в иглу в Гренландии. У них одинаковая инфекция. Первые почувствовали симптомы примерно четыре дня назад. Мы полагаем, что заразились они во время поездки сюда, а затем инфекция распространилась на всю группу уже на месте, — заявил врач национальной сборной Рикард Нобериус Sportbladet.
Тренер национальной сборной Штефан Томсон также покидает сбор из‑за простуды.