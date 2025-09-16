Российская олимпийская чемпионка назвала идиотом премьер-министра Испании

Российская лыжница Вероника Степанова, которая в 2022 году стала олимпийской чемпионкой в эстафете, назвала в своем Telegram-канале идиотом премьер-министра Испании Педро Санчеса за его слова о том, что от международных соревнований нужно отстранить российских и израильских спортсменов.

© Газета.Ru

«Испанский премьер Педро Санчес — яркий пример политика-идиота. Таким лишь бы отстранить спортсменов от международных соревнований. В защиту «ценностей», которые разделяет устойчивое меньшинство», — написала Степанова.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.