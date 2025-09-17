Мартин Улдаль рассказал о целях на карьеру

Бронзовый призёр чемпионата Европы норвежский биатлонист Мартин Улдаль рассказал о том, какой видит свою карьеру.

«Может быть, в следующем сезоне кто-то будет следить за моими успехами. Я должен просто продолжать не сдаваться. Я не знаю, какая у меня карьерная мечта. Я просто хочу, чтобы карьера была успешной, хочу, чтобы меня видели одним из великих. Я хочу знать, что у меня получилось внести свой вклад в изменение спорта. Это мои цели. Если я этого хочу, я должен хорошо выступить на Олимпиаде. До следующей Олимпиады четыре года, и, если даже сейчас кажется, что я очень молод, я всё равно должен хорошо выступать в этом году. Олимпиада – это очень важно. У меня нет кумира. Я обычно стараюсь смотреть на спортсменов и подмечать, в чём они хороши. Нет какого-то одного или двух атлетов, на которых я равняюсь. Возможно, это не то, что вы хотели услышать, но это правда», – сказал Улдаль в интервью Fondo Italia.

24-летний норвежский биатлонист Мартин Улдаль является бронзовым призёром чемпионата Европы (2024). Также из крупных побед на взрослом уровне на его счету золото спринта в Анси в сезоне-2024/2025 и серебро эстафеты в Нове-Место в том же сезоне.