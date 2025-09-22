Стало известно, поедут ли российские биатлонисты на Олимпиаду

Международный союз биатлонистов (IBU) не пустит биатлонистов из России на Олимпийские игры 2026 года. Заявление IBU передает «ВсеПроСпорт».

© Газета.Ru

«Регламент соревнований IBU не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов. Только спортсмены, представляющие федерацию-члена IBU, имеют право участвовать в соревнованиях IBU», — говорится в заявлении.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

В 2022 году, после начала СВО России на Украине, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.