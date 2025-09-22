Губерниев прокомментировал заявление IBU по российским спортсменам

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что заявление Международного союза биатлонистов (IBU) по недопуску российских спортсменов к олимпийскому отбору соответствует существующей политике организации.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что в организации удовлетворены тем, как работали критерии допуска россиян до участия в Олимпиаде‑2024 в Париже, поэтому не стали менять их перед Играми‑2026 в Италии. В понедельник в IBU заявили «ВсеПроСпорт», что рекомендации МОК не повлияют на недопуск российских биатлонистов, так как за квалификационные соревнования по биатлону отвечает IBU. Правила организации не предусматривают участия нейтральных атлетов.

— IBU не будет допускать наших биатлонистов. Они нас почти четыре года никуда не пускают. В чем новость? Новость была бы, если бы они нас пустили. Мы не будем выступать в биатлоне до той поры, пока высокие стороны не поставят свои подписи под известными соглашениями. Поэтому мы продолжаем [соревноваться] внутри страны. То, что сказал IBU, — не новость. Это продолжение всей политики, которую они ведут, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

На летних Играх‑2024 в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Решение по допуску и выдаче статусов принимали международные федерации.

IBU не допускает российских и белорусских биатлонистов на соревнования под эгидой организации с 2022 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.