Хоккеист признался в отсутствии интереса к просмотру соревнований без России

Хоккеист признался в отсутствии интереса к просмотру соревнований без участия России

Нападающий нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Сергей Гончарук заявил, что у него отсутствует интерес к просмотру спортивных соревнований без участия российских команд. Его слова приводит ТАСС.

Гончарук заявил, что решение не допустить спортсменов из России его не удивило, однако он не намерен смотреть соревнования, где не будут выступать российские атлеты.

«Наверное, другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют. Думаю, на этой почве команду и не допускают. Я сам ни Олимпиаду, ни чемпионаты мира без России не смотрю», — объяснил он.

19 сентября МОК назвал условия допуска российских спортсменов до зимних Игр 2026 года в Италии. В организации заявили, что российские спортсмены не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады, а также в командных соревнованиях.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах с конца февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета сборная пропускает чемпионаты мира и Олимпиаду-2026.

