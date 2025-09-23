Семиков победил в масс‑старте на чемпионате России по лыжероллерам

Илья Семиков стал победителем масс‑старта на 30 км классическим стилем в рамках чемпионата России по лыжероллерам, который проходит в Архангельской области.

© Федерация лыжных гонок России

Семиков преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 26,8 секунды. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал вторым, уступив в финишном створе 0,1 секунды. Третье место занял Александр Терентьев (отставание — 0,4 секунды).

В среду, 24 сентября, на соревнованиях состоятся мужской и женский кроссы.