Йоханнес Клебо попал в больницу в США после укуса осы

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо попал в больницу после укуса осы во время тренировочного сбора в США.

28‑летний спортсмен в США проводил пятинедельный сбор.

— Я не задумывался об этом и завершил тренировку. Но на следующий день я проснулся и увидел, что моя рука похожа на воздушный шар, — цитирует Клебо NRK со ссылкой на телеканал TV 2.

По его словам, отек быстро распространился до лимфатических узлов под мышкой, из‑за чего рука покраснела и начала болеть. Он связался по телефону с врачом сборной Норвегии Уве Ферагеном, который порекомендовал ему обратиться в больницу. После обследования Клебо был вынужден провести четыре дня в палате.

Клебо 28 лет. В 2025 году он выиграл шесть золотых медалей на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Норвежец является рекордсменом по количеству побед на мировых первенствах в мужских лыжных гонках (15). Клебо выиграл три золота на Олимпиаде‑2018 в Пхенчхане, а также одержал две победы на Играх‑2022 в Пекине.