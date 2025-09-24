Большунов занял восьмое место в кроссе на Всероссийских соревнованиях

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов финишировал восьмым в кроссе на 8 километров на Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам в Архангельской области в центре лыжного спорта «Малиновка».

© Федерация лыжных гонок России

Большунов преодолел дистанцию за 29 минут и 13 секунд.

Победу одержал Даниил Муралеев (27.35,13), вторым стал Платон Исламшин (отставание — 24,5), третьим — Виктор Иванов (+57,8).

У женщин кросс на 5 км выиграла Алина Пеклецова (19.37,2), на второй позиции расположилась Дарья Канева (+1.19,1), на третьей — Эльвина Альтапова (+1.23,4).